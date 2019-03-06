Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-06T16:18:36+03:00

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В среду, 6 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон об оказании паллиативной медицинской помощи в России, в котором, в частности, говорится о праве пациента на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, паллиативная помощь представляет собой комплекс мероприятий (в том числе медицинское вмешательство, психологическая помощь и уход), осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленный на облегчение боли, связанной с заболеванием.

Таким образом, в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной помощи как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 февраля законопроект об оказании паллиативной помощи в России одобрила Госдума. Причем тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что документ был принят в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU