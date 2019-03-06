2019-03-06T16:18:36+03:00
Политика

Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России

В частности, документ закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 6 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон об оказании паллиативной медицинской помощи в России, в котором, в частности, говорится о праве пациента на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, паллиативная помощь представляет собой комплекс мероприятий (в том числе медицинское вмешательство, психологическая помощь и уход), осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленный на облегчение боли, связанной с заболеванием.

Таким образом, в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной помощи как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 февраля законопроект об оказании паллиативной помощи в России одобрила Госдума. Причем тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что документ был принят в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США
Популярные приложения для Android уличили в передаче персональных данных
Медведев: обвинения России во вмешательстве в выборы в ЕС – «параноидальная чушь»
Лавров прокомментировал позицию США по сирийскому лагерю «Рукбан»
Медведев: всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали ДРСМД
В Литве в аварии погиб российский лыжник
Стало известно об инфаркте у внука Микояна
Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы
"Шереметьево" предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде»
Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами
Отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках учений
Американские ученые установили еще одну опасность газировки
«Увеличится количество серого бизнеса и возрастут цены»: Отельеры - про закон о запрете хостелов в квартирах
ФСБ возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией
Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям
Автомобиль ФСО попал в аварию в Подмосковье
В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов
Число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз
В Подмосковье задержали мужчину со 100 килограммами поддельной черной икры