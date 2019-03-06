2019-03-06T16:44:22+03:00
Общество

Популярные приложения для Android уличили в передаче персональных данных

Об этом говорится в исследовании IT специалистов
Елена АКИМОВА
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IT специалисты уличили ряд популярных приложений в сливе персональных данных пользователейIT специалисты уличили ряд популярных приложений в сливе персональных данных пользователейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандалы с передачей персональных данных пользователей появляются регулярно. Чаще других претензии раздаются в адрес компании Facebook, на этот раз специалисты в IT сфере уличили сливе персональных данных пользователей популярные приложения, разработанные для платформы Android. Об этом говорится в отчете Privacy International, которая защищает право на неприкосновенность частной жизни.

В число компрометирующих вошли такие платформы, как приложение для изучения языка Duolingo, программа для поиска работы Indeed, сервис по поиску и оценке услуг Yelp, а также ряд приложений для молитв и изучения религиозных текстов. Все эти сервисы передавали данные о своих владельцах в аккаунт Facebook. Трафик не прекращается даже в том случае, если владелец страницы в соцсети не указывал номер телефона. Соцсеть использует эти сведения для персональных рекламных предложений.

Похожая проблема была у приложений Skyscanner и Spotify, но ее оперативно устранили, сообщает телеканал «360».

В 2019 году Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Составленный документ будет направлен мировому судье для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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