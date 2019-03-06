Люксембург выступает за диалог между РФ и США
Люксембург поддерживает хорошие отношения с Россией и Соединенными Штатами и выступает за диалог между этими странами. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду, 6 марта.
Беттель заявил, что он лично выступает за диалог с Россией и поддерживает хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом США Дональдом Трампом. «Я считаю, что мы должны способствовать диалогу, поддерживая хорошие отношения со всеми странами», - заявил он.
Ранее kp.ru сообщало, что премьер-министр России, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Беттелем, прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что США не просто приостановили, а разорвали соглашение, которое обеспечивало международную безопасность и стратегическую стабильность.
Медведев прилетел в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом. Беттель встречал коллегу в аэропорту в сопровождении почетного караула. Затем премьеры в здании Государственного министерства Великого герцогства провели двусторонние переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU