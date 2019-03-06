Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-06T17:04:05+03:00

Как подчеркнул глава Минэкономразвития РФ, новый «правительственный час» с его участием пройдет в Госдуме в конце марта - начале апреля [видео]

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В среду, 6 марта, министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал ситуацию, произошедшую в ходе «правительственного часа» в Госдуме, когда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал его выступление.

В частности, глава МЭР согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить вопросы реализации национальных проектов. «Я полностью согласен с председателем Госдумы в том, что вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», - приводит слова Орешкина ТАСС.

При этом руководитель Минэкономразвития подчеркнул, что по итогам его выступления в Госдуме было решено, что депутаты снова смогут с ним поговорить в конце марта - начале апреля, но уже на другую тему.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду стало известно, что Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме и перенес «правительственный час» с его участием на неопределенный срок. Как отмечалось, спикер нижней палаты парламента был недоволен тем, что руководитель МЭР говорил лишь о малом и среднем предпринимательстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695641" frameborder="0"></iframe> Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU