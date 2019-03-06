Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
В среду, 6 марта, министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал ситуацию, произошедшую в ходе «правительственного часа» в Госдуме, когда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал его выступление.
В частности, глава МЭР согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить вопросы реализации национальных проектов. «Я полностью согласен с председателем Госдумы в том, что вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», - приводит слова Орешкина ТАСС.
При этом руководитель Минэкономразвития подчеркнул, что по итогам его выступления в Госдуме было решено, что депутаты снова смогут с ним поговорить в конце марта - начале апреля, но уже на другую тему.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду стало известно, что Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме и перенес «правительственный час» с его участием на неопределенный срок. Как отмечалось, спикер нижней палаты парламента был недоволен тем, что руководитель МЭР говорил лишь о малом и среднем предпринимательстве.
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.
ИСТОЧНИК KP.RU