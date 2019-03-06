2019-03-06T17:45:09+03:00
Политика

Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией

Сергей Кривонос заявил, что власти должны обучить украинское население, «круглыми сутками, месяцами, годами» осуществлять точечные удары
Елена Гильманова
Поделиться:
Кандидат в президенты Украины Сергей КривоносКандидат в президенты Украины Сергей КривоносФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что Киеву необходима «система» для подготовки гражданского населения к «войне с Россией» и борьбе с «противником», и именно такая «система» есть в предложенной им предвыборной программе.

Кривонос отметил, что вооруженные силы в его программе имеют второстепенное значение, поскольку власти должны обучить именно украинских граждан, чтобы те «круглыми сутками, месяцами, годами» осуществляли точечные удары.

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача», - заключил политик в своем обращении.

Напомним, что очередные выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия огласила окончательный список кандидатов в президенты страны. Зарегистрированы 44 человека, притом что изначально заявки подали 89 человек. То есть отсеяна ровно половина из кандидатов. Тем не менее, до предвыборной гонки допущено абсолютно рекордное число человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США
Популярные приложения для Android уличили в передаче персональных данных
Медведев: обвинения России во вмешательстве в выборы в ЕС – «параноидальная чушь»
Лавров прокомментировал позицию США по сирийскому лагерю «Рукбан»
Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России
Медведев: всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали ДРСМД
В Литве в аварии погиб российский лыжник
Стало известно об инфаркте у внука Микояна
Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы
"Шереметьево" предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде»
Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами
Отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках учений
Американские ученые установили еще одну опасность газировки
«Увеличится количество серого бизнеса и возрастут цены»: Отельеры - про закон о запрете хостелов в квартирах
ФСБ возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией
Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям
Автомобиль ФСО попал в аварию в Подмосковье
В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов
Число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз
В Подмосковье задержали мужчину со 100 килограммами поддельной черной икры