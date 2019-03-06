Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-06T17:45:09+03:00

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Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что Киеву необходима «система» для подготовки гражданского населения к «войне с Россией» и борьбе с «противником», и именно такая «система» есть в предложенной им предвыборной программе.

Кривонос отметил, что вооруженные силы в его программе имеют второстепенное значение, поскольку власти должны обучить именно украинских граждан, чтобы те «круглыми сутками, месяцами, годами» осуществляли точечные удары.

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача», - заключил политик в своем обращении.

Напомним, что очередные выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия огласила окончательный список кандидатов в президенты страны. Зарегистрированы 44 человека, притом что изначально заявки подали 89 человек. То есть отсеяна ровно половина из кандидатов. Тем не менее, до предвыборной гонки допущено абсолютно рекордное число человек.

ИСТОЧНИК KP.RU