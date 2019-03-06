Путин одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-06T18:05:02+03:00

Документ направлен на тех, кто стал участником государственных программ помощи заемщикам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты исполнительского сбора оказавшихся в трудной ситуации ипотечных должников и защищает права солидарных должников по одному обязательству. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Государственной думой РФ 19 февраля, 27 февраля одобрен Совфедом. Документ освобождает от уплаты исполнительского сбора в размере 7% граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам.

Документ направлен на совершенствование процедуры денежного взыскания в виде исполнительского сбора. Согласно принятому закону, в отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно.

Напомним, что в декабре прошлого года Центральный банк также предложил давать «ипотечные каникулы» заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Например, если должник остался без работы, а его платежи превышают половину дохода. В таком случае он может выбрать один из двух вариантов: временно не платить по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей. По словам руководителя думского комитета по финансовыми рынкам Анатолия Аксакова, законопроект ЦБ может быть принят в первом квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU