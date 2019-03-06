Норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-06T18:21:12+03:00

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В среду, 6 марта, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золотых медали на завершившемся на прошлой неделе ЧМ-2019 в австрийском Зефельде, был признан виновным в ДТП, произошедшем в декабре прошлого года. Так, суд приговорил его к 16 суткам заключения условно.

Между тем 22-летнему спортсмену также придется заплатить штраф в размере 10 тысяч норвежских крон (около 1,2 тысячи долларов). Кроме того, он был лишен прав на девять месяцев с момента ДТП, пишет газета Adresseavisen.

Напомним, авария, виновником которой стал Клебо, произошла 2 декабря 2018 года в Тронхейме. Тогда лыжник на своем автомобиле въехал в машину, остановившуюся перед пешеходным переходом. В результате второй автомобиль задел 12-летнюю девочку, которая в тот момент переходила дорогу. Также пострадал и 35-летний пассажир второй машины: он получил травму спины.

После случившегося спортсмен сразу признал свою вину, заявив, что причиной ДТП стало то, что он перепутал педаль и по ошибке вместо тормоза нажал на педаль газа.

ИСТОЧНИК KP.RU