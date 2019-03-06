СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-06T18:38:43+03:00

Индия заявила, что их СУ-30 увернулся от пакистанской ракеты в воздушном бою над Кашмиром Фото: REUTERS

Представитель индийского минобороны утверждает, что Исламабад сделал заявление о сбитом "Сухом" только для того, чтобы скрыть потерю собственного истребителя

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны Индии заявило, что в воздушном бою над Кашмиром, которое состоялось 27 февраля, не был сбит индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ. По словам представителей оборонного ведомства Индии, утверждение Исламабада о сбитом "Сухом" нужны были им только для того, чтобы скрыть потерю собственного истребителя F-16.

«Все участвовавшие в этой операции истребители Су-30МКИ вернулись на свои базы. Утверждения Пакистана о сбитом индийском "Сухом" имели целью скрыть потерю собственного истребителя», - цитирует газета The Asian Age заявление представителя индийского оборонного ведомства.

«С индийской стороны в бою участвовали истребители "Мираж-2000", Су-30МКИ и МиГ-21, которые заставили пакистанские военные самолеты быстро покинуть зону полетов» - уточнил он.

Представитель минобороны заявил, что во время боя пилот индийского Су-30МКИ «предпринял грамотный тактический маневр, который позволил избежать поражения ракетой, выпущенной по нему пакистанским F-16». Обломки этой ракеты «воздух-воздух» позже были обнаружены на территории Индии и представлены военными в прошлую пятницу.

Напомним, ранее kp.ru писал об обстоятельства воздушного боя между 28 самолетами ВВС Индии и Пакистана. Инициатива и перевес в технике был на стороне Пакистана: 8 самолетов F-16, 4 Dassault Mirage-3 и 4 истребителя JF-17. По данным местных журналистов индийский летчик на Су-30 сбил пакистанский F-16 ракетой «воздух – воздух» Р-73, после чего пакистанский F-16 направил ракету AIM-120 AMRAAM в индийский МиГ-21.

Индийский пилот успел катапультироваться, и пакистанские военные взяли его в плен. Позже Исламабад передал раненого военнопленного.

Конфликт Индии и Пакистана. Будет ли война? 5 наивный вопросов .

ИСТОЧНИК KP.RU