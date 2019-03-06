2019-03-06T19:01:47+03:00
Политика

Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила о необходимости провести объективное расследование в отношение россиянина, задержанного в афинском аэропорту запросу Киева
Елена Гильманова
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
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Власти Греции должны провести всестороннее расследование и исключить какую-либо политизацию в решение о выдаче Украине Евгения Калинина, задержанного в Афинах. Соответствующие заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Глубоко обеспокоена ситуацией, связанной с задержанием Евгения Калинина в аэропорту города Афины с целью дальнейшей экстрадиции на Украину по явно политизированным мотивам», - говорится в заявлении омбудсмена, распространенном в среду ее пресс-службой.

Москалькова обратила внимание на Калинина о том, его выдача Украине «с неизбежностью повлечет репрессивные меры, опасные для его жизни и здоровья».

Омбудсмен также призвала власти Греции к принятию «гуманное, законное и беспристрастное решение» в отношении задержанного россиянина. Она отметила, что прежде всего необходимо провести «глубокое, всестороннее, объективное расследование, исключающее какую-либо политизацию».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 марта, появилась информация о задержании в Греции российского специалиста в энергетической сфере. Как сообщается, Калинина задержали 28 февраля в афинском аэропорту по запросу Украины, где его обвиняют в «нарушении налогового законодательства». Между тем адвокат россиянина считает, что дело в отношении его клиента является политическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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