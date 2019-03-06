Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине
Власти Греции должны провести всестороннее расследование и исключить какую-либо политизацию в решение о выдаче Украине Евгения Калинина, задержанного в Афинах. Соответствующие заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Глубоко обеспокоена ситуацией, связанной с задержанием Евгения Калинина в аэропорту города Афины с целью дальнейшей экстрадиции на Украину по явно политизированным мотивам», - говорится в заявлении омбудсмена, распространенном в среду ее пресс-службой.
Москалькова обратила внимание на Калинина о том, его выдача Украине «с неизбежностью повлечет репрессивные меры, опасные для его жизни и здоровья».
Омбудсмен также призвала власти Греции к принятию «гуманное, законное и беспристрастное решение» в отношении задержанного россиянина. Она отметила, что прежде всего необходимо провести «глубокое, всестороннее, объективное расследование, исключающее какую-либо политизацию».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 марта, появилась информация о задержании в Греции российского специалиста в энергетической сфере. Как сообщается, Калинина задержали 28 февраля в афинском аэропорту по запросу Украины, где его обвиняют в «нарушении налогового законодательства». Между тем адвокат россиянина считает, что дело в отношении его клиента является политическим.
ИСТОЧНИК KP.RU