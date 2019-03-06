Генштаб ВС Украины заявил об угрозе вторжения со стороны России

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-06T19:14:02+03:00

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Россия заканчивает формирование ударных соединений на границе с Украиной, поэтому Киеву следует опасаться вторжения с трех направлений: севера, востока и юга. Соответствующие заявление сделал начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко в среду, 6 марта, на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.

«В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг» - сказал Моженко.

Как утверждает начальник Генштаба ВСУ, «российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения».

Однако Муженко отметил, что у украинской армии есть стратегическое преимущество. По его словам, у ВС Украины есть «высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором родной земли».

Напомним, в декабре прошлого года президента Украины Петр Алексеевич Порошенко заявил о российской угрозе в связи с которой в Незалежной усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры. Он сообщил, что Киев переводит военно-промышленный комплекс на особый режим работы в условиях военного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU