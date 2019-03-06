Суд привлек к ответственности пытавшуюся обмануть госбанк арбитражную управляющую

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-06T19:14:39+03:00

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Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд привлек к административной ответственности арбитражного управляющего Анну Голошумову, которая была признана виновной в осуществлении "неправомерных действий", связанных с распределение средств от реализации залогового имущества.

Решение было принято на основе заявления Управления Росреестра по Краснодарскому краю. В качестве наказания управляющую дисквалифицировали сроком на полгода

Сайт kp.ru писал о том, что сама история началась еще в мае 2016 года, когда в Краснодарском крае обанкротилось предприятие по доставке еды "Комбинат "Каскад". У организации остались долги перед Сбербанком на сумму 348 млн рублей, однако учреждение могло рассчитывать на 219 млн рублей по залогу имущества.

Данным вопросом занималась Анна Голошумова, которая почему-то стала переводить полученные деньги на счета сторонних компаний. Ущерб составил порядка 35 млн рублей.

Получится ли вернуть средства пока непонятно, поскольку они ушли на счета фирм, которые уже официально разорились, однако тот факт, что АС Краснодарского края удовлетворил заявление банка о признании действий управляющей незаконными и отстранил ее от ведения процедуры по ЗАО "Комбинат "Каскад", уже является большой победой.

ИСТОЧНИК KP.RU