2019-03-06T19:30:42+03:00
Общество

Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Жалоба защиты журналиста была отклонена [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 6 марта, Херсонский апелляционный суд признал законным очередное продление ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Так, жалоба защиты руководителя портала РИА Новости Украина была отклонена. А решение Херсонского городского суда о продлении до 4 апреля срока содержания Вышинского под стражей осталось без изменений

«Суд отказал в удовлетворении апелляции, оставил решение суда первой инстанции в силе», - сказал адвокат Игорь Мокин ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего его этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать журналиста на 60 дней без возможности выхода под залог.

При этом 8 февраля Херсонский городской суд принял решение продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина до 4 апреля.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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