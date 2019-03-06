2019-03-06T19:55:34+03:00
Политика

Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

Также глава МИД РФ заметил, что Москва никогда не отказывалась от консультаций и переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду, 6 марта, на совместной пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, заверил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений в связи с создаваемыми США угрозами безопасности. Причем, как заметил дипломат, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно озвучивал позицию нашей страны по этому поводу.

«Нашу позицию в отношении того, как мы будем отвечать на постоянно создаваемые угрозы нашей безопасности при ведущей роли Соединенных Штатов, неоднократно излагал президент РФ Владимир Путин. Он многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Также глава МИД РФ отметил, что Москва никогда не отказывалась от консультаций и переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях, однако все наши предложения «остались без реакции».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. Однако он отметил, что Москва будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

А в феврале этого года замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заверила, что Соединенные Штаты не пытаются втянуть Россию в гонку вооружений. При этом она обвинила Москву в том, что наша страна якобы еще восемь лет назад начала противостояние за превосходство в области вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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