2019-03-06T20:28:50+03:00
В мире

Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Каракас дал дипломату 48 часов на то, чтобы покинуть страну [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Посол Германии в Венесуэле Даниэль КринерПосол Германии в Венесуэле Даниэль КринерФото: REUTERS
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В среду, 6 марта, Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и дала ему 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Как отмечается в заявлении министерства иностранных дел республики, такое решение Каракас принял из-за попыток дипломата вмешаться во внутренние дела государства.

Также в венесуэльском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что деятельность Кринера «противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения». А глава МИД боливарианской республики Хорхе Арреаса назвал поведение немецкого посла неприемлемым, так как оно «более типично для политического лидера».

«Правительство Венесуэлы объявляет о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны», - написал Арреаса в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран практически сразу признали его временным главой государства. А вот Россия, Китай, Турция и еще ряд государств выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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