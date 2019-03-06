СЕГОДНЯ 20:47 2019-03-06T20:47:46+03:00

О том, что умерла кинокритик Майя Туровская, сообщил ее коллега Андрей Плахов

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В среду появилась информация о том, что умерла кинокритик Майя Туровская. Как стало известно, советский и российский театровед и историк кино скончалась 6 марта. Ей было 94 года. Причина смерти пока не называется.

Печальную новость сообщил коллега усопшей Андрей Плахов. «Майя Иосифовна Туровская, 1924-2019. Удивительная жизнь. Светлая память», - написал российский кинокритик на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове. В 1947 году окончила филологический факультет МГУ, а в 1948-м - театроведческий факультет ГИТИСа.

Совместно с Михаилом Роммом и Юрием Ханютиным Туровская работала над сценарием фильма «Обыкновенный фашизм» (1966 год). Кроме того, она является соавтором сценариев таких картин, как «...О нашем театре...», «Петр Мартынович и годы большой жизни» и «Один час с Козинцевым».

Также Майя Туровская написала книги об актрисе Ольге Книппер-Чеховой, драматурге Бертольде Брехте и режиссере Андрее Тарковском.

ИСТОЧНИК KP.RU