Умерла кинокритик Майя Туровская
В среду появилась информация о том, что умерла кинокритик Майя Туровская. Как стало известно, советский и российский театровед и историк кино скончалась 6 марта. Ей было 94 года. Причина смерти пока не называется.
Печальную новость сообщил коллега усопшей Андрей Плахов. «Майя Иосифовна Туровская, 1924-2019. Удивительная жизнь. Светлая память», - написал российский кинокритик на своей странице в Facebook.
СПРАВКА «КП»
Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове. В 1947 году окончила филологический факультет МГУ, а в 1948-м - театроведческий факультет ГИТИСа.
Совместно с Михаилом Роммом и Юрием Ханютиным Туровская работала над сценарием фильма «Обыкновенный фашизм» (1966 год). Кроме того, она является соавтором сценариев таких картин, как «...О нашем театре...», «Петр Мартынович и годы большой жизни» и «Один час с Козинцевым».
Также Майя Туровская написала книги об актрисе Ольге Книппер-Чеховой, драматурге Бертольде Брехте и режиссере Андрее Тарковском.
ИСТОЧНИК KP.RU