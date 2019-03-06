2019-03-06T21:23:19+03:00
Общество

Сотрудника «дочки» Роскосмоса уволили за слова о «скотобазе»

Речь идет о Станиславе Жаркове, который ранее позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей хрущевок [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Станислав ЖарковСтанислав ЖарковФото: Instagram.com
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В среду, 6 марта, стало известно, что дочернее предприятие Роскосмоса «Агат» уволило своего сотрудника Станислава Жаркова, который ранее назвал жителей хрущевок «скотобазой».

Как уточнил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, Жарков уже покинул предприятие «Агат», при этом у сторон не осталось никаких претензий или вопросов друг к другу.

«Отношения с работником прекращены по соглашению сторон. Данный работник покинул предприятие "Агат". Все согласно букве закона. У сторон ни претензий, ни вопросов нет», - приводит слова Устименко «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Станислав Жарков поспорил с блогерами в соцсетях о московской реновации. Причем в какой-то момент он перешел к оскорблениям и назвал жителей хрущевок «скотобазой». После этого комиссия Роскосмоса по этике проанализировала ситуацию с неподобающим поведением сотрудника ракетно-космической отрасли и рекомендовала уволить его.

Владимир Соловьев про - Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой».Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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