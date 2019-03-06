2019-03-06T21:40:49+03:00
Экономика

Курс доллара превысил 66 рублей

К 18:31 мск среды «зеленый» подорожал до 66,02 рубля
Дарья ИВАШКИНА
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Курс доллара превысил 66 рублейКурс доллара превысил 66 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 6 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 66 рублей. Таким образом, «зеленый» поднялся выше отметки в 66 рублей впервые с 27 февраля.

По данным на 18:31, американская валюта подорожала на 27 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 66,02 рубля. А евро к тому времени прибавил 32 копейки и оценивался в 74,66 рубля.

По мнению экспертов, укрепление иностранной валюты связано с ситуацией на нефтяном рынке, где в последнее время отмечается умеренное снижения котировок. Так, в среду стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае опускалась до 65,24 доллара за баррель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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