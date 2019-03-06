2019-03-06T22:37:13+03:00
В мире

Постпред Великобритании при ООН раскритиковала российскую науку

Поводом для этого стал отказ нашей страны признавать итоги расследования ОЗХО инцидента, произошедшего в сирийской Думе 7 апреля 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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Постпред Великобритании при ООН Карен ПирсПостпред Великобритании при ООН Карен ПирсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, общаясь в среду, 6 марта, с журналистами перед закрытыми консультациями по химоружию в Совете Безопасности всемирной организации, выразила мнение, что Россия пытается превратить «в помойку» доклад миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС). При этом она призвала нашу страну «направить всю свою энергию» на расследование якобы использования сирийскими властями хлора против населения.

«Подготовленный ОЗХО доклад по Думе (город в Сирии)очень важен. Он подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники», - сказала Пирс, добавив при этом, что отрицание итогов этого доклада российской стороной - «пример российских научных изысканий вроде "земля плоская"».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта ОЗХО обнародовала доклад об итогах расследования инцидента, произошедшего в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. В частности, в этом отчете утверждается, что в городе имело место «использование токсичного химического вещества в качестве оружия». Между тем в МИД РФ заявили о том, что подготовленный ОЗХО доклад, скорее всего, будет использован для давления на Дамаск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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