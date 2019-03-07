2019-03-07T05:23:43+03:00
Общество

Названы самые пьющие регионы России

В Карелии, Московской, Сахалинской и Магаданской областях в год выпивают 25 литров спиртного на человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Московская область попала в пятерку самых пьющих регионов РоссииМосковская область попала в пятерку самых пьющих регионов РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Названы пять регионов России, в которых самое высокое потребление алкоголя на душу населения. Рейтинг составил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Самыми пьющими областями в 2018 году стали Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Ненецкий автономный округ и Карелия. В этих субъектах федерации потребление алкогольных напитков составило более 25 литров на человека в год.

Как пишут "Известия", в остальных регионах этот показатель намного ниже - 14,3 литра на человека. Существенный отрыв пяти регионов от остальной России объясняется просто.

"Это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян. Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное", — подчеркнул руководитель Центра Вадим Дробиз.

Он отметил, что, потребление спиртного в стране в прошлом году выросло на 8,3 процента. Но произошло это из-за перехода сельской местности под контроль государственной системы учета спиртного ЕГАИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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