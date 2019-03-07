2019-03-07T05:43:14+03:00
Общество

Госдума не одобрила идею о передаче пенсии по наследству

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина, не подлежат наследованию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пенсии в России не будут передаваться по наследствуПенсии в России не будут передаваться по наследствуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Госдума отклонила законопроект “Справедливой России”, закрепляющий право граждан передавать страховые пенсии по наследству. Решение принято пленарном на заседании во вторник.

Инициаторы документа в пояснительной записке высказали мнение, что государство получает необоснованную выгоду “в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте". Справороссы подчеркнули, что человек, плативший в течение всей жизни пенсионные отчисления должен быть уверен в их возврате, поэтому необходимо ввести наследование пенсий, передает ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил против данной инициативы. Депутаты отметили, что имущество, подлежащее наследованию, определено Гражданским кодексом РФ. И “права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя" в этот перечень не включены, а право на пенсию связано именно с личностью конкретного гражданина, согласно решению Конституционного суда.

Однако Гражданский кодекс дает возможность родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы самые пьющие регионы России
Эрдоган не исключает покупку Турцией у России С-500
В Италии туристов будут штрафовать за походы в шлепанцах
Медведев посоветовал "клерку" из посольства США в Люксембурге учить азы дипломатии
США накажут иностранные банки за сотрудничество с Мадуро
«Манчестер Юнайтед» обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В университет Глазго пришла посылка с взрывным устройством
Три самолета-разведчика вели наблюдение у границ России
Лавров заявил о праве России отвечать зеркально на размещение ракет США
Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске
В России число долларовых миллиардеров к 2023 году увеличится на 23%
В Москве после драки со стрельбой задержали 10 человек
Ученые сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ
США отозвали визы у 77 связанных с Мадуро граждан Венесуэлы
Постпред Великобритании при ООН раскритиковала российскую науку
Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»
Курс доллара превысил 66 рублей
Сотрудника «дочки» Роскосмоса уволили за слова о «скотобазе»
МИД РФ заявил, что США отсекли все пути рационального решения кризиса с ДРСМД