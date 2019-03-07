Госдума не одобрила идею о передаче пенсии по наследству

СЕГОДНЯ 05:43 2019-03-07T05:43:14+03:00

Пенсии в России не будут передаваться по наследству Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина, не подлежат наследованию

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Госдума отклонила законопроект “Справедливой России”, закрепляющий право граждан передавать страховые пенсии по наследству. Решение принято пленарном на заседании во вторник.

Инициаторы документа в пояснительной записке высказали мнение, что государство получает необоснованную выгоду “в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте". Справороссы подчеркнули, что человек, плативший в течение всей жизни пенсионные отчисления должен быть уверен в их возврате, поэтому необходимо ввести наследование пенсий, передает ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил против данной инициативы. Депутаты отметили, что имущество, подлежащее наследованию, определено Гражданским кодексом РФ. И “права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя" в этот перечень не включены, а право на пенсию связано именно с личностью конкретного гражданина, согласно решению Конституционного суда.

Однако Гражданский кодекс дает возможность родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU