Пентагон хочет купить у Израиля системы ПВО "Железный купол"

СЕГОДНЯ 06:11 2019-03-07T06:11:31+03:00

Министерство запросило у Конгресса $370 млн на эти цели

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не вкладывать средства в усовершенствование противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а закупить у Израиля несколько систем ПВО "Железный купол".

Как пишет журнал Foreign Policy, Пентагон просит у Конгресса выделить на это $370 млн. В бюджетной заявке на следующий финансовый год оборонное ведомство запросило на нужды Агентства по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году.

При этом Минобороны будет США наращивать наступательный потенциал вооруженных сил страны. По информации издания, увеличен запрос на выделение средств для исследования и разработки гиперзвукового оружия.

Издание отмечает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной Трампом в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Правда бюджетный запрос, вполне возможно, не "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО.

ИСТОЧНИК KP.RU