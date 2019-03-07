2019-03-07T06:11:31+03:00
Политика

Пентагон хочет купить у Израиля системы ПВО "Железный купол"

Министерство запросило у Конгресса $370 млн на эти цели
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Израильская система ПВО "Железный купол".Израильская система ПВО "Железный купол".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не вкладывать средства в усовершенствование противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а закупить у Израиля несколько систем ПВО "Железный купол".

Как пишет журнал Foreign Policy, Пентагон просит у Конгресса выделить на это $370 млн. В бюджетной заявке на следующий финансовый год оборонное ведомство запросило на нужды Агентства по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году.

При этом Минобороны будет США наращивать наступательный потенциал вооруженных сил страны. По информации издания, увеличен запрос на выделение средств для исследования и разработки гиперзвукового оружия.

Издание отмечает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной Трампом в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Правда бюджетный запрос, вполне возможно, не "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония не будет размещать самолеты на постоянной основе на своем первом авианосце
Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой
Netflix купила права на экранизацию романа Маркеса "Сто лет одиночества"
Певца R Kelly снова арестовали за неуплату алиментов
Госдума не одобрила идею о передаче пенсии по наследству
Названы самые пьющие регионы России
Эрдоган не исключает покупку Турцией у России С-500
В Италии туристов будут штрафовать за походы в шлепанцах
Медведев посоветовал "клерку" из посольства США в Люксембурге учить азы дипломатии
США накажут иностранные банки за сотрудничество с Мадуро
«Манчестер Юнайтед» обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В университет Глазго пришла посылка с взрывным устройством
Три самолета-разведчика вели наблюдение у границ России
Лавров заявил о праве России отвечать зеркально на размещение ракет США
Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске
В России число долларовых миллиардеров к 2023 году увеличится на 23%
В Москве после драки со стрельбой задержали 10 человек
Ученые сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ
США отозвали визы у 77 связанных с Мадуро граждан Венесуэлы
Постпред Великобритании при ООН раскритиковала российскую науку
Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»
Курс доллара превысил 66 рублей
Сотрудника «дочки» Роскосмоса уволили за слова о «скотобазе»
МИД РФ заявил, что США отсекли все пути рационального решения кризиса с ДРСМД