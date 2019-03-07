2019-03-07T07:25:16+03:00
Звезды

Netflix купила права на экранизацию романа Маркеса "Сто лет одиночества"

Сериал будет сниматься в Колумбии на испанском языке
Юлия ДИВЕЕВА
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Сыновья Габриэля Гарсии Маркеса рядом с его бюстом в КартахенеСыновья Габриэля Гарсии Маркеса рядом с его бюстом в КартахенеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Netflix собирается снять сериал по роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". В среду компания сообщила о приобретении прав на экранизацию книги.

Исполнительными продюсерами проекта станут сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Сериал будет испаноязычным и снимать его будут в основном в Колумбии. По словам сыновей автора, Маркес много лет отказывался продавать права на экранизацию романа, поскольку был уверен, что в один фильм эту историю уместить невозможно. Он также настаивал на том, чтобы адаптированный сценарий был написан на испанском языке, передает El Tiempo.

"Мы рады поддержать в этом деле Netflix и кинематографистов и с нетерпением ждем окончательного результата", - заявил Родриго Гарсиа.

Съемки надеются начать в 2020 году. До этого времени будет идти подготовка сценария и структуры сериала. Также неизвестно, кто станет режиссером проекта.

В свою очередь Гарсиа Барча рассказал , что "сериалы переживают расцвет. Учитывая популярность Netflix и возможности компании, картина привлечет внимание большой аудитории". Он также подчеркнул, что современные возможности индустрии кино позволяют продемонстрировать "магический реализм" романа и невероятные приключения героев в наиболее яркой и живой манере. Гарсиа Барча не сообщил имен вероятного режиссера будущего сериала и возможных исполнителей главных ролей.

Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014) - колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Автор таких произведений, как "Полковнику никтоне пишет" (1961), "Сто лет одиночества" (1967), "Осень патриарха" (1975), "Хроника объявленной смерти" (1981), "Любовь во время холеры" (1985). В 1982 году писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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