Япония не будет размещать самолеты на постоянной основе на своем первом авианосце

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-07T07:36:23+03:00

По словам министра обороны страны Такэси Ивая, истребители F-35 будут размещаться на корабле "Идзумо" исключительно для выполнения особых задач

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Министерство обороны Японии не планирует размещать на постоянной основе боевые самолеты на вертолетоносце "Идзумо" после его переделки в легкий авианосец. Об этом в ходе заседания верхней палаты парламента страны заявил глава оборонного ведомства страны Такэси Ивая.

"Самолеты не будут находится там постоянно, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Они будут размещаться на "Идзумо" только при необходимости - например, при возникновении угрозы воздушного нападения на нашу страну, для разведки или проведения учений", - приводит слова министра агентство Kyodo.

Глава оборонного ведомства Японии также подтвердил намерения Токио закупить в США более 100 истребителей пятого поколения F-35 для нужд военной авиации и флота страны. "Соседние страны самыми высокими темпами ведут модернизацию своих военно-воздушных сил, которые активно действуют в регионе. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая нарушения нашего воздушного пространства", - отметил министр.

В настоящий момент на вооружении ВМС Японии находятся два вертолетоносца класса "Идзумо". В конце прошлого года японское правительство утвердило новую оборонную программу, согласно которой оба корабля будут переоборудованы в легкие авианосцы. После модернизации суда смогут принимать по 10 боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

ИСТОЧНИК KP.RU