2019-03-07T07:57:55+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»

В ЦБ отметили, что "кредитная организация в течение последнего года неоднократно нарушала закон"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Роскомснаббанк».

- Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации "Роскомснаббанк", - отмечено в официальном документе.

В ЦБ также подчеркнули, что в течение последнего года банк неоднократно нарушал Федеральный закон " О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января этого года ЦБ отозвал лицензии у Радиотехбанка и Камчаткомагропромбанка. В деятельности кредитных организаций установлены многочисленные нарушения.

А в октябре прошлого года Центральный Банк ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка. По данным регулятора, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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