2019-03-07T07:54:18+03:00
Политика

Трамп пригрозил не участвовать в дебатах на поддерживающих демократов каналах

Президент пообещал ответить на отстранения от внутрипартийных дебатов телеканала Fox News
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от участия в предвыборных дебатах во время президентской гонки 2020 года, которые будут проходить на телеканалах, поддерживающих Демократическую партию. Глава государства отметил, что пойдет на это в ответ на аналогичных шаг со стороны демократов.

“Демократы только что заблокировали Fox News от проведения дебатов. Хорошо, тогда я думаю, что сделаю то же самое с лживыми новостными телеканалами и радикальными левыми демократами во время общих предвыборных дебатов!”, - написал Трамп в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, не так давно президент США заявил, что не сомневается в своем переизбрании на следующих президентский выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Выступая на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона Мэриленд, глава Белого дома пообещал своим соратникам еще более убедительную победу, чем в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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