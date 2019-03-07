2019-03-07T08:03:18+03:00
В мире

Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора

По данным издания Financial Times, эта мера была принята в рамках борьбы с отмыванием денег на территории страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестораСоединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестора. Данное решение было принято в рамках борьбы с отмыванием денег на своей территории.

Как сообщает издание Financial Times, иностранцы, желающие получить визу инвестора категории Tier 1 будут обязаны подтвердить обладание денежными средствами объемом более 2 млн фунтов в течение как минимум двух лет, тогда как ранее этот срок составлял 90 дней. Также соискатели визы должны будут вкладывать деньги в развитие бизнеса в Великобритании, а претенденты, инвестирующие в ценные бумаги, не смогут получить визу Tier 1.

В материале издания отмечается, что изначально министерство внутренних дел Великобритании планировало введение более жестких ограничений. В частности,было принято решение не создавать специальный орган для проверки всех иностранцев, получивших визы инвестора до 2015 года.

По данным британского МВД, за последние 10 лет возможностью получить вид на жительство в Соединенном Королевстве воспользовались более 3 тысяч человек, причем 60% из них являются гражданами России и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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