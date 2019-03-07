Ватикан рассекретит тайные архивы, касающиеся отношений папы Пия XII с нацистами

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-07T08:07:38+03:00

Святой престол уверен, что это поможет критично, но справедливо взглянуть на деятельность папы Пия XII во времена Второй мировой войны

Святой престол уверен, что это поможет критично, но справедливо взглянуть на деятельность папы Пия XII во времена Второй мировой войны

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Ватикан принял решение рассекретить ряд документов, которые относятся ко временам Второй мировой войны и открывают взаимоотношения папы Пия XII (Эудженио Пачелли) с нацистами.

Доступ к телеграммам, письмам и речам получат историки и исследователи с 4 марта 2020 года. Такое обещание папа римский Франциск дал, когда встречался с сотрудниками Секретного архива. Понтифик отметил, что упразднение грифа «Секретно» поможет провести «серьезные и объективные исследования», «справедливо оценить сложные моменты того понтификата» и взвесить все попытки церкви того времени «поддержать, хотя бы тайно, гуманитарные начинания».

Ранее престол собирался рассекретить только сведения 2028 года, но было решено, что Ватикан «не боится истории». Внимание к Пачелли в мире не случайно. Он был избран на престол в марте 1939 года. Жертвы холокоста уверяют, что понтифик не вмешивался, когда римских евреев отправляли в Освенцим.

Решение Ватикана позитивно восприняли не только евреи, но и многие политики, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что папу Пия XII считали пособником Гитлера и даже называли «папой Гитлера» за молчаливое пособничество фюреру и нацизму. Однако журналист Марк Риблинг развенчивает очередной военный миф. Он утверждает в своей новой книге «Церковь шпионов», что глава католической церкви в годы Второй мировой войны на самом деле боролся с нацизмом под маской коллаборациониста.

ИСТОЧНИК KP.RU