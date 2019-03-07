Ватикан рассекретит тайные архивы, касающиеся отношений папы Пия XII с нацистами
Ватикан принял решение рассекретить ряд документов, которые относятся ко временам Второй мировой войны и открывают взаимоотношения папы Пия XII (Эудженио Пачелли) с нацистами.
Доступ к телеграммам, письмам и речам получат историки и исследователи с 4 марта 2020 года. Такое обещание папа римский Франциск дал, когда встречался с сотрудниками Секретного архива. Понтифик отметил, что упразднение грифа «Секретно» поможет провести «серьезные и объективные исследования», «справедливо оценить сложные моменты того понтификата» и взвесить все попытки церкви того времени «поддержать, хотя бы тайно, гуманитарные начинания».
Ранее престол собирался рассекретить только сведения 2028 года, но было решено, что Ватикан «не боится истории». Внимание к Пачелли в мире не случайно. Он был избран на престол в марте 1939 года. Жертвы холокоста уверяют, что понтифик не вмешивался, когда римских евреев отправляли в Освенцим.
Решение Ватикана позитивно восприняли не только евреи, но и многие политики, пишет газета «Известия».
Сайт kp.ru писал, что папу Пия XII считали пособником Гитлера и даже называли «папой Гитлера» за молчаливое пособничество фюреру и нацизму. Однако журналист Марк Риблинг развенчивает очередной военный миф. Он утверждает в своей новой книге «Церковь шпионов», что глава католической церкви в годы Второй мировой войны на самом деле боролся с нацизмом под маской коллаборациониста.
ИСТОЧНИК KP.RU