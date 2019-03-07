Минобороны создаст более 500 центров для движения «Юнармия»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-07T08:24:34+03:00

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В военном ведомстве поделились панами создать более 500 многофункциональных центров «Юнармии» по всей стране. Траты на пилотный проект – семь регионов России – всего 10 миллионов рублей. Добиться такой суммы удалось потому, что разместятся центры военно-патриотического воспитания в имеющихся домах офицеров.

В ближайшее время центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани. На содержание одного учреждения в год будет уходить около 200 тысяч рублей, эти средства выбелит бюджет Министерства. Если пилотный проект покажет себя с лучшей стороны, то центры откроют еще в 55 культурно-досуговых учреждениях Минобороны. Также рассматриваются площадки из 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе. Везде проведут ремонт и поставят необходимое оборудование.

Эксперты положительно оценивают такое начинание и отмечают, что предстоит решить кадровый вопрос, так как работать с подрастающим поколением должны педагоги, пишет газета «Известия».

22 мая 2016 года можно считать днем создания "Юнармии". Что-то в новом движении перекликается с принципами забытых уже дореволюционных скаутов, что-то - с привычными старшему поколению пионерией и ее «Зарницами», что-то придумано впервые. Есть у юнармейцев и клятва, в которой они обещают «стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей родины, быть патриотами и достойными гражданами России».

ИСТОЧНИК KP.RU