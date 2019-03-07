Конструкторы оснастили танк "Армата" санузлом

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-07T08:48:32+03:00

По словам представителя Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова, в перспективных боевых машинах также есть вода и сухой паек

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Конструкторам боевых машин, созданных на платформе "Армата", удалось оснастить перспективные образцы боевой техники санузлами. Таким образом, была решена проблема отсутствия удобств в танках.

"Здесь [в танках] основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - приводит ТАСС слова представителя Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова.

По его словам, в новом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач". По этой причине наличия "средства жизнеобеспечения" (санузла) является важным элементом конструкции боевой машины, отметил Баранов.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной боевой танк, боевая машина пехоты, а также ряд специальных бронемашин. Ранее сайт kp.ru сообщал, что первые подобные танки поступят на вооружение армии России до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU