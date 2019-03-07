2019-03-07T08:53:05+03:00
Звезды

Google выпустил дудл в честь дня рождения советского математика Ольги Ладыженской

На изображении запечатлено уравнение Навье-Стокса, изучением которого занималась Ладыженская
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Google выпустил дудл в честь дня рождения советского математика Ольги ЛадыженскойGoogle выпустил дудл в честь дня рождения советского математика Ольги ЛадыженскойФото: Google
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Интернет - компания Google 7 марта, накануне Международного женского дня, поместила на своей стартовой странице дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный 97-му дню рождения советского математика Ольги Ладыженской.

На изображении запечатлено уравнение Навье-Стокса, изучением которого занималась Ладыженская. А одно из букв буква "о" стилизована под вихревое движение.

- Это отсылка к ее достижениям в области магнитной гидродинамики, - прокомментировали в самой компании.

Напомним, Ольга Ладыженская родилась 7 марта 1922 года в семье учителя математики и с детства интересовалась этой наукой. В 1943 году девушка поступила на механико-математический факультет МГУ и закончила его с отличием. Ольга Ладыженская специализировалась на изучении теории дифференциальных уравнений в частных производных.

Ранее сайт "KP.RU" накануне 8 марта сделал подборку "12 самых выдающихся женщин России" из дудлов всемирно известного поисковика Google, посвященным знаменитым российским представительницам прекрасного пола. В "топ-12 вошли" : Фаина Раневская, Любовь Орлова, Белла Ахмадулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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