2019-03-07T09:02:00+03:00
Общество

Исследователи нашли в фильтрованном пиве тяжелые металлы

Напиток может быть опасен для здоровья
Елена АКИМОВА
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Исследователи заявили об опасности фильтрованного пиваИсследователи заявили об опасности фильтрованного пиваФото: Иван МАКЕЕВ
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Исследование, которое провела международная группа ученых, показало, что в фильтрованном пиве содержатся опасные примеси. Такой напиток опасен для потребителя, так как наносит вред организму. Об этом сообщает издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Химический анализ пива, которое было профильтровано от осадка, отразил различные тяжелые металлы. В частности, был найден мышьяк и свинец, показатели в восемь раз превышали допустимые концентрации.

Скорее всего, это связано с фильтром, который призван очищать пиво. Диатомовая земля — это кремнистая осадочная горная порода, возможно именно она дает превышение показателей. Но официально «виновных» пока не называют, сообщает Пятый канал.

Ранее в России предлагается ввести минимальную цену на пиво. С такой идеей выступили в Национальном Союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Минималку там видят на уровне 35 рублей за поллитра. Это поможет пресечь продажу поддельной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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