2019-03-07T09:24:37+03:00
Общество

Facebook введет шифрование личных сообщений пользователей на всех платформах

Марк Цукерберг отметил, что такое решение было принято для создания максимальной безопасности в социальной сети
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Facebook введет шифрование личных сообщений пользователей на всех платформахFacebook введет шифрование личных сообщений пользователей на всех платформахФото: REUTERS
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Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о введении сквозного шифрования (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании,

- "Мы планирует создать (эту систему безопасности - ред.) так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе - сообщениях - сделать их максимально безопасными, - отметил Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года.

- Благодаря возможности обмена сообщениями с помощью наших сервисов, вы сможете отправлять зашифрованные сообщения на чей-либо номер телефона в WhatsApp из Messenger, - также подчеркнул Цукерберг.

Напомним, сквозное шифрование - это способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям, а криптографические ключи не попадают в руки третьих лиц.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что социальная сеть Facebook заблокировала поздравление российского блогера Сергея Колясникова с 23 Февраля. Нецензурной брани или оскорблений в сообщении россиянина не было, но администраторы соцсети заявили, что запись «противоречит нормам сообщества».

Марк Цукерберг представил шлем виртуальной реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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