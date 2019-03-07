Facebook введет шифрование личных сообщений пользователей на всех платформах
Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о введении сквозного шифрования (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании,
- "Мы планирует создать (эту систему безопасности - ред.) так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе - сообщениях - сделать их максимально безопасными, - отметил Цукерберг.
Глава Facebook также отметил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться в течение 2019 года.
- Благодаря возможности обмена сообщениями с помощью наших сервисов, вы сможете отправлять зашифрованные сообщения на чей-либо номер телефона в WhatsApp из Messenger, - также подчеркнул Цукерберг.
Напомним, сквозное шифрование - это способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям, а криптографические ключи не попадают в руки третьих лиц.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что социальная сеть Facebook заблокировала поздравление российского блогера Сергея Колясникова с 23 Февраля. Нецензурной брани или оскорблений в сообщении россиянина не было, но администраторы соцсети заявили, что запись «противоречит нормам сообщества».
Марк Цукерберг представил шлем виртуальной реальности.
ИСТОЧНИК KP.RU