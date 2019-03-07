2019-03-07T09:21:29+03:00
Экономика

В России может вырасти сумма страхового покрытия по жилищным вкладам

В настоящий момент сумма страхового возмещения вкладчикам не превышает 1,4 млн рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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В настоящий момент сумма страхового возмещения вкладчикам не превышает 1,4 млн рублейВ настоящий момент сумма страхового возмещения вкладчикам не превышает 1,4 млн рублейФото: Анастасия Осипова
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В России может увеличиться страховое покрытие сберегательных вкладов для накопления первоначального взноса для ипотеки. По предварительным данным, размер данной выплаты увеличится до 10 миллионов рублей.

По данным агентства РИА Новости, законопроект о стимулировании россиян к накоплениям первоначального взноса на ипотеку будет передан в Госдуму в конце марта. Этот проект предполагает введение в оборон механизма жилищных сбережений, благодаря которому россиян смогут получить кредит на покупку жилья при накоплении первоначального взноса на ипотеку.

"В целях стимулирования сбережений граждан в самостоятельном решении жилищной проблемы предлагается увеличить размер страхового возмещения по данному виду вкладов до 10 миллионов рублей. Данная сумма сопоставима со средней стоимостью жилья в России", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В настоящий момент сумма страхового возмещения вкладчикам не превышает 1,4 млн рублей. О возможности повышения этой выплаты летом прошлого года впервые заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, данная мера касалась социально чувствительных ситуаций, таких как получение наследства или социальных пособий, а также ситуаций, когда вкладчик объективно не имеет возможности управлять рисками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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