СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-07T10:15:09+03:00

Индийская армия предупредила Пакистан о "серьезных последствиях" провокаций и обстрела в Кашмире Фото: REUTERS

В Индии отметили, что пакистанским военным было передано предупреждение "не целиться на жилые районы"

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Индия предупредила Пакистан о том, что дальнейшие провокации и обстрел жилых районов у линии соприкосновения в индийском штате Джамму и Кашмир могут привести к "серьезным последствиям".

По сообщениям местных СМИ, индийская сторона "отреагирует на провокации и несчастные случаи соответствующим образом ". Индийская армия отметила, что передала пакистанским военным предупреждение не целиться на жилые районы. В целом, ситуация на линии контроля остается относительно спокойной.

Ранее стало известно о том, что Пакистан вновь произвел артиллерийский обстрел в определенных районах у линии соприкосновения в Кашмире, целью которого стали индийские КПП и гражданские территории, сообщает местный телеканал NDTV.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Индия обвинила Пакистан в очередном нарушении режима прекращения огня. Представитель индийского оборонного ведомства сообщил, что в результате обстрела пострадал один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU