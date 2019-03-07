Плюшевая Земля Илона Маска побывала на МКС

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-07T10:29:38+03:00

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Плюшевая игрушка в виде маленькой Земли, которая входила в "экипаж" американского грузового корабля Crew Dragon, побывала в российском пилотируемом корабле "Союз МС-11". "Сопровождал" игрушку канадский астронавт Давид Сен-Жак.

"Я посетил "Союз" сегодня. Другой космический корабль, но те же самые законы физики", - написал Сен-Жак в своем Twitter. На опубликованных канадцем фотографиях изображена плюшевая игрушка, находящаяся в спускаемом аппарате "Союза МС-11" рядом с пультом космонавтов и в кресле командира корабля - россиянина Олега Кононенко.

Американский беспилотный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, был запущен в космос 2 марта. На следующий день после запуска он достиг МКС. Помимо плюшевой Земли, на борту пассажирского корабля находится оборудованный датчиками манекен по имени Рипли. Сообщается, что плюшевый "член экипажа" выполняет функцию "высокотехнологного индикатора невесомости".

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU