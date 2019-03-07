Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-07T11:23:23+03:00

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Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтийским морем. Видео было опубликовано в Twitter ведомства.

По данным Минобороны, американский самолет был перехвачен истребителем Су-27 "из состава дежурных сил по противовоздушной обороне". В ведомстве уточнили, что самолет приблизился к самолету ВВС США на безопасное расстояние, после чего "идентифицировал его как американский разведывательный самолет RC-135". После того, как самолет американских военно-воздушных сил удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695789" frameborder="0"></iframe> Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря

Ранее сайт kp.ru сообщал о появлении нескольких разведывательных самолетов военно-воздушных сил стран НАТО у российских границ. В частности, самолеты ВВС Великобритании были замечены неподалеку от границ Калининградской области, тогда как беспилотник ВВС США облетел Крымский полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU