Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтийским морем. Видео было опубликовано в Twitter ведомства.
По данным Минобороны, американский самолет был перехвачен истребителем Су-27 "из состава дежурных сил по противовоздушной обороне". В ведомстве уточнили, что самолет приблизился к самолету ВВС США на безопасное расстояние, после чего "идентифицировал его как американский разведывательный самолет RC-135". После того, как самолет американских военно-воздушных сил удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.
Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря
Ранее сайт kp.ru сообщал о появлении нескольких разведывательных самолетов военно-воздушных сил стран НАТО у российских границ. В частности, самолеты ВВС Великобритании были замечены неподалеку от границ Калининградской области, тогда как беспилотник ВВС США облетел Крымский полуостров.
ИСТОЧНИК KP.RU