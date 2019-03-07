2019-03-07T11:23:23+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика

Самолет RC-135 ВВС США был перехвачен истребителем Су-27 [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Истребитель Су-27 российских ВКС перехватил американский самолет-разведчик RC-135Истребитель Су-27 российских ВКС перехватил американский самолет-разведчик RC-135Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтийским морем. Видео было опубликовано в Twitter ведомства.

По данным Минобороны, американский самолет был перехвачен истребителем Су-27 "из состава дежурных сил по противовоздушной обороне". В ведомстве уточнили, что самолет приблизился к самолету ВВС США на безопасное расстояние, после чего "идентифицировал его как американский разведывательный самолет RC-135". После того, как самолет американских военно-воздушных сил удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря

Ранее сайт kp.ru сообщал о появлении нескольких разведывательных самолетов военно-воздушных сил стран НАТО у российских границ. В частности, самолеты ВВС Великобритании были замечены неподалеку от границ Калининградской области, тогда как беспилотник ВВС США облетел Крымский полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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