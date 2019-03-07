2019-03-07T11:30:22+03:00
Экономика

Юристы компании "Тройка Диалог" займутся защитой ее репутации после обвинений в отмывании денег

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг банка, его бывший владелец Рубен Варданян отметил, что "Тройка Диалог" всегда придерживалась принципов законности и прозрачности
Александр ДЖУМАЕВ
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В число получателей средств от офшорной сети, созданной с участием банка, назывались виолончелист Сергей Ролдугин, руководство банка и члены семьи губернатора Самарской области Владимира Артякова.В число получателей средств от офшорной сети, созданной с участием банка, назывались виолончелист Сергей Ролдугин, руководство банка и члены семьи губернатора Самарской области Владимира Артякова.Фото: EAST NEWS
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Юристы российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" изучают возможные правовые действия, направленные на защиту репутации банка. Как заявил бывший основной владелец банка Рубен Варданян, данная мера была принята после информации об отмывании банком денег, появившейся в СМИ.

"Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации", - говорится в письме Варданяна, опубликованном на сайте фонда "Инициативы для развития Армении (IDeA). По словам предпринимателя, "Тройка" всегда придерживалась принципов законности и прозрачности.

Ранее рядом СМИ были озвучены данные расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) - о том, что банк "Тройка Диалог", якобы, создал сеть офшоров для вывода средств из страны, в том числе с использованием криминальных схем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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