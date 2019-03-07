СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-07T11:42:04+03:00

По словам уполномоченного по правам человека в России, "государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно"

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить материнство в трудовой стаж.

- Я думаю, что идея имеет право на законодательную реализацию. По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка или у нее есть поддержка, - подчеркнула она.

По словам Москальковой, "государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно".

К слову, Татьяна Москалькова привела в пример историю своей семьи. Ее матери, ставшей вдовой офицера в 43 года, пришлось выйти на работу, чтобы получить необходимый для пенсии стаж. До этого она всецело занималась домохозяйством и воспитанием двоих детей,сообщает "ТАСС".

Женщина добавила, что она с коллегами пытается просчитать затраты на законодательное нововведение с учетом нынешних финансовых возможностей государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января текущего года стало известно о том, что правительство увеличит пособия инвалидам, ветеранам и россиянам с детьми с 1 февраля на 4,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU