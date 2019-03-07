2019-03-07T11:42:04+03:00
Общество

Москалькова предложила включить материнство в трудовой стаж

По словам уполномоченного по правам человека в России, "государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Москалькова предложила включить материнство в трудовой стажМоскалькова предложила включить материнство в трудовой стажФото: Анатолий БЕЛОВ
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить материнство в трудовой стаж.

- Я думаю, что идея имеет право на законодательную реализацию. По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка или у нее есть поддержка, - подчеркнула она.

По словам Москальковой, "государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно".

К слову, Татьяна Москалькова привела в пример историю своей семьи. Ее матери, ставшей вдовой офицера в 43 года, пришлось выйти на работу, чтобы получить необходимый для пенсии стаж. До этого она всецело занималась домохозяйством и воспитанием двоих детей,сообщает "ТАСС".

Женщина добавила, что она с коллегами пытается просчитать затраты на законодательное нововведение с учетом нынешних финансовых возможностей государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января текущего года стало известно о том, что правительство увеличит пособия инвалидам, ветеранам и россиянам с детьми с 1 февраля на 4,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума одобрила закон о борьбе с оскорблением государственных символов
Британский кабмин выразил опасения в провале нового голосования по Brexit
В США ведут тайный учет журналистов, которые симпатизируют мигрантам
ЦБ планирует объединить все банки в систему быстрых платежей
Глава предвыборного штаба президента Алжира рассказал о его здоровье
Московская полиция предотвратила попытку убийства бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья
Юристы компании "Тройка Диалог" займутся защитой ее репутации после обвинений в отмывании денег
Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика
В Госдуме приняли закон о борьбе с фейковыми новостями
Госдума предложила наделить полицию правом объявлять предостережения гражданам
МТС заплатит 850 миллионов долларов в рамках мирового соглашения по "узбекскому делу"
Плюшевая Земля Илона Маска побывала на МКС