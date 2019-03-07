2019-03-07T11:33:27+03:00
Происшествия

Московская полиция предотвратила попытку убийства бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья

Евгений Харитонов ранее подал заявление в правоохранительные органы о подготовке покушения на него
Александр ДЖУМАЕВ
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Полиция Москвы предотвратила заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения ХаритоноваПолиция Москвы предотвратила заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения ХаритоноваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Москвы предотвратила заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Бизнесмен Харитонов пришел в полицию и заявил, что на него готовит покушение безработная москвичка Елена Дудурова. Правоохранители решили провести оперативный эксперимент. Они встретились с этой женщиной в одном из кафе на Раушской набережной под видом киллеров. Им она передала вознаграждение в 50 тыс. рублей за ликвидацию Харитонова", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Дудурова была задержана после передачи денег. По факту совершенного ей преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". В настоящий момент выясняются ее мотивы.

Евгений Харитонов работал в правительстве Подмосковья в 2000-е годы. В 2015 году он стал фигурантом дела об убийстве бывшего чиновника липецкой мэрии Михаила Пахомова. По этому делу Харитонов был приговорен к семи годам лишения свободы; на свободу он вышел досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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