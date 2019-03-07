Московская полиция предотвратила попытку убийства бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья
Полиция Москвы предотвратила заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
"Бизнесмен Харитонов пришел в полицию и заявил, что на него готовит покушение безработная москвичка Елена Дудурова. Правоохранители решили провести оперативный эксперимент. Они встретились с этой женщиной в одном из кафе на Раушской набережной под видом киллеров. Им она передала вознаграждение в 50 тыс. рублей за ликвидацию Харитонова", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Дудурова была задержана после передачи денег. По факту совершенного ей преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". В настоящий момент выясняются ее мотивы.
Евгений Харитонов работал в правительстве Подмосковья в 2000-е годы. В 2015 году он стал фигурантом дела об убийстве бывшего чиновника липецкой мэрии Михаила Пахомова. По этому делу Харитонов был приговорен к семи годам лишения свободы; на свободу он вышел досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU