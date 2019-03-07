2019-03-07T11:38:19+03:00
Экономика

ЦБ планирует объединить все банки в систему быстрых платежей

Только за прошлый год объем онлайн-трансакций вырос на 100%
Елена АКИМОВА
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Система быстрых платежей уже начала работать в тестовом режимеСистема быстрых платежей уже начала работать в тестовом режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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Популярность онлайн-трансакций за прошлый год выросла на 100%. Примерно половина из них – это переводы с карты на карту. Сейчас ЦБ активно пытается привлечь все банки в систему быстрых платежей. Пока такая возможность есть в усеченном формате, клиенты уже могут переводить средства из одного кредитного учреждения в другой, указывая только номер телефона владельца банковской карты. Пока воспользоваться такой услугой могут физические лица, но в будущем она распространится и на юридические и госорганы.

Кстати, для самих банкой участие в системе бесплатно только в 2019 году. А в будущем ЦБ начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода с 2020 года. Пока к подключению все готово у четырех банков: Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Остальные будут присоединяться поэтапно. ЦБ намерен сделать участие в данной схеме обязательным для всех финансовых учреждений, пишет газета «Известия».

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, что полностью подготовлены правовая, техническая и технологическая стороны работы системы. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков.

А уже этим летом в российских магазинах начнут тестировать новый способ оплаты. Рассчитаться за товар можно будет с помощью QR-кода или номера телефона. ЦБ прогнозирует, что платежи в пользу юридических лиц начнутся во второй половине года, ориентировочно в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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