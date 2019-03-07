В США ведут тайный учет журналистов, которые симпатизируют мигрантам
Фигурантов списка подвергают допросом и лишают права передвижения через границу
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В США создали секретную базу данных, в которую вносят американских журналистов, адвокатов и правозащитников, поддерживающих караваны мигрантов на границе Мексики с Соединенными Штатами.
Фигурантов списка подвергают допросам и ограничивают в праве передвижения через границу. Об этом сообщила телекомпания NBC, проведя собственное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU