2019-03-07T11:50:19+03:00
В мире

В США ведут тайный учет журналистов, которые симпатизируют мигрантам

Фигурантов списка подвергают допросом и лишают права передвижения через границу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США создали секретную базу данных, в которую вносят американских журналистов, адвокатов и правозащитников, поддерживающих караваны мигрантов на границе Мексики с Соединенными Штатами.

Фигурантов списка подвергают допросам и ограничивают в праве передвижения через границу. Об этом сообщила телекомпания NBC, проведя собственное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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