Абрамович продал свою долю в "Первом канале" банку ВТБ

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-07T13:17:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Отмечается, что о сделке, по итогам которой Абрамович избавился от акций телеканала, будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщает РБК, представитель Абрамовича Джон Манн не стал комментировать информацию о сделке. В ВТБ, в свою очередь, заявили, что компания "постоянно изучает медиасегмент".

"Смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной собственности", - говорится в заявлении председателя правления банка Юрия Соловьева. Представитель руководства банка также отметил "колоссальные позиции", которые занимает "Первый канал" на рынке медиа.

Роман Абрамович стал совладельцем "Первого канала" в начале 2000-х годов, после приобретения 49% акций у Бориса Березовского. В 2010 году миллиардер продал 25% своих акций телеканала Национальной медиа группе (НМГ); еще 4% акций НМГ получила летом прошлого года. Отмечается, что Абрамовичу пришлось сократить свой пакет акций из-за закона "О средствах массовой информации", поскольку он, будучи гражданином Израиля, не могу владеть более 20% компании-учредителя СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU