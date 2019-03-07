Госдума приняла проект об отсрочках от армии для учащихся ВУЗов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-07T13:58:45+03:00

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На пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе. Кроме этого, отсрочки могут быть предоставлены и для студентов подготовительных отделений.

В апреле прошлого года конституционный суд разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", по которому отсрочка предоставляется для получения высшего образования только один раз. Магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ей дважды: в школе и бакалавриате, сообщает "РИА-Новости".

- Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста. Вводимая норма крайне необходима и долгожданная для многих молодых людей, - подчеркнул глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Также первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что при подготовке законопроекта ко второму чтению была предоставлена еще одна отсрочка от призыва на военную службу, которая связана с обучением на подготовительном отделении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года в Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета. Однако новый виртуальный документ будут выдавать по желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU