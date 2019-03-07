2019-03-07T17:13:22+03:00
Общество

Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с борта МКС

Он единственный из россиян, кто находится на космической станции в настоящее время
Елизавета ФРОЛОВА
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Космонавт Олег КононенкоКосмонавт Олег КононенкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с Международным женским днем. Видеоролик опубликовали в четверг на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

«Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага»,- сказал Олег Кононенко.

Космонавт также пожелал женщинам, чтобы радость и ощущение праздника сопровождали их каждый день, а не только 8 марта.

Олег Кононенко – единственный из россиян, кто в настоящий момент находится на борту Международной космической станции. В 2009 году он получил звание Героя России.

Ранее с наступающим праздником женщин поздравил президент РФ Владимир Путин, приехавший в Первый Оперативный полк полиции Москвы верхом на гнедом коне.

Поздравление с 8 марта с борта МКС.Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравляет с Международным женским днем 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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