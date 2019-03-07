2019-03-07T17:17:28+03:00
Экономика

"Русал" возобновил отгрузки продукции в США

По словам гендиректора Евгения Никитина, компания работает над тем, чтобы полностью восстановить все бизнес-процессы
Екатерина БОЛГОВА
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"Русал" восстановил отгрузки продукции в США"Русал" восстановил отгрузки продукции в СШАФото: REUTERS
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Директор "Русала" по сбыту и маркетингу Роман Андрюшин заявил, что компания восстановила отгрузки продукции в США на "существенных уровнях".

"Продажи в Америке тоже носят высокомаржинальный характер, в основном это сплавы, которые позволяют нам, несмотря на импортную пошлину, поставлять продукцию без убытков", - сказал Андрюшин.

По словам директора "Русала" по финансам Александры Бурико, возобновление поставок алюминия в США в том же объеме, какой был до введения санкций, планируется в ближайший срок — вероятно, в текущем году.

"В прошлом году, до санкций, мы планировали продавать (в США) около 400 тыс. т, это чуть больше 10% и в ближайшее время мы планируем вернуться к досанкционным уровням отгрузки", - отметила она.

В текущем году "Русал" планирует выйти на новые рынки продаж, заявил гендиректор компании Евгений Никитин. По его словам, сотрудники стремятся к тому, чтобы полностью возобновить все бизнес-процессы и вернуть то, что было потеряно за время санкций, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, санкции против "Русала" были введены в США в апреле прошлого года. Были заморожены активы компании в Америке, а также введен запрет для граждан США на бизнес с компанией. 28 января 2019 года санкции были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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