2019-03-07T17:21:06+03:00
Здоровье

Афинские ученые пришли к выводу, что завтрак поможет сохранить здоровое сердце

Свою теорию они доказали во время изучения образа жизни более двух тысяч респондентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Ученые из Греции уверены, что завтрак - это залог здорового сердцаУченые из Греции уверены, что завтрак - это залог здорового сердцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Афинского университета узнали, как сохранить здоровое сердце. Для этого нужно регулярно завтракать, уверены они. Свои вывод исследователи подтвердили в ходе длительного наблюдения за жизнью более двух тысяч респондентов. В поле зрения ученых попали люди в возрасте от 40 до 99 лет. Перед тем, как принять участие в программе, медики протестировали состояние здоровья подопечных, проверили артерии и выяснили предпочтения в еде.

Люди, которые каждое утро питаются полезной пищей, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Кроме того, они обладают гибкими сосудами, что значительно снижает риск возникновения и развития болезней сердца. Именно к такому выводу пришли ученые.

В первой половине дня рекомендуется употреблять высококалорийную пищу: хлеб, мед, молоко, сахар. На завтрак должно приходиться не менее 20% от потребляемых за день калорий.

Физическая активность тоже имеет важную роль. У человека, который ведет малоподвижный образ жизни, почти в два раза увеличивается риск скопления бляшек в сосудах. Если проводить у телевизора не менее 21 часа в неделю, то это первый шаг к возникновению болезней, таких как диабет или артериальная гипертензия – синдром повышенного давления, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам
В США научились предсказывать дату смерти по ДНК
Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"
Болтон: Трамп готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном
Второй кандидат в президенты Украины снялся с выборов за последние сутки
Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов
Москва перед праздничными выходными встала в 10-балльных пробках
"Русал" возобновил отгрузки продукции в США
Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с борта МКС
Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой
Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского
Правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе
Путин на гнедом коне приехал поздравлять женщин-полицейских
Эксперт рассказал о нежизнеспособности проекта ипотечных вкладов
Умер Олег Щепин, академик РАН
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в течение года
Мария Захарова назвала поступок Чехии «циничным и продуманным демаршем»
Путин подписал указ о повышении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами
Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября
В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии
Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота
Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов
Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО
МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"