Афинские ученые пришли к выводу, что завтрак поможет сохранить здоровое сердце

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-07T17:21:06+03:00

Свою теорию они доказали во время изучения образа жизни более двух тысяч респондентов

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Ученые из Афинского университета узнали, как сохранить здоровое сердце. Для этого нужно регулярно завтракать, уверены они. Свои вывод исследователи подтвердили в ходе длительного наблюдения за жизнью более двух тысяч респондентов. В поле зрения ученых попали люди в возрасте от 40 до 99 лет. Перед тем, как принять участие в программе, медики протестировали состояние здоровья подопечных, проверили артерии и выяснили предпочтения в еде.

Люди, которые каждое утро питаются полезной пищей, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Кроме того, они обладают гибкими сосудами, что значительно снижает риск возникновения и развития болезней сердца. Именно к такому выводу пришли ученые.

В первой половине дня рекомендуется употреблять высококалорийную пищу: хлеб, мед, молоко, сахар. На завтрак должно приходиться не менее 20% от потребляемых за день калорий.

Физическая активность тоже имеет важную роль. У человека, который ведет малоподвижный образ жизни, почти в два раза увеличивается риск скопления бляшек в сосудах. Если проводить у телевизора не менее 21 часа в неделю, то это первый шаг к возникновению болезней, таких как диабет или артериальная гипертензия – синдром повышенного давления, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU