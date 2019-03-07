Второй кандидат в президенты Украины снялся с выборов за последние сутки
Народный депутат и лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост президента Украины. Об этом политик сообщил журналистам днем в четверг на пресс-конференции.
«Я снимаю свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула»,- цитирует «Интерфакс» слова Евгения Мураева.
Александр Викула - заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционный блок".
7 марта – последний день, когда кандидат на пост главы украинского государства может сняться с выборов. Завтра, 8 марта, Центральный избирательный комитет страны утвердит окончательный список участников президентской гонки. Сами выборы пройдут 31 марта.
6 марта свою кандидатуру снял первый заместитель командующего Сил специальных операций вооруженных сил Сергей Кривонос. Он заявил, что поддержит действующего президента Петра Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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