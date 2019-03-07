2019-03-07T18:17:12+03:00
Умные вещи

В США научились предсказывать дату смерти по ДНК

Елена АКИМОВА
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Американские ученые научились предсказывать продолжительность жизни человекаАмериканские ученые научились предсказывать продолжительность жизни человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые разработали новый способ определять продолжительность жизни человека. Для этого нужно провести анализ его крови и узнать о некоторых факторах жизни, таких как уровень образования, рацион питания.

Новую технологию назвали GrimAge. На основании анализа ДНК и других генетических показателей устанавливается биологический возраст человека и прогнозируется его продолжительность жизни.

Скорее всего, в массовое пользование данная разработка не попадет. Авторы отмечают, что использоваться разработка может только в научных целях. Она поможет раскрыть процессы старения, говорится, пишет портал argumenti.ru.

Ранее мэр Москвы заявил, что 2010 году средняя продолжительность жизни москвичей составляла 74,2 года, в 2017 году - уже 77,9 года. При этом столичные власти будут продолжать поддержку пожилых людей. В ближайшие пять лет показатель увеличится еще на 3-4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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