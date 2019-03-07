В Москве неизвестный избил потомка Пушкина

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-07T18:43:45+03:00

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В Измайловском парке столицы неизвестный напал на мужчину по имени Андрей Де Торби. Кроме необычного имени данный гражданин примечателен тем, что является прямым потомком известного во всем мире поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Сейчас полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину. Известно, что хулиган представился сотрудником полиции, но на нем не было форменной одежды. Что произошло потом не совсем понятно, но очевидно, что мужчины не смогли договориться и неизвестный несколько раз ударил потомка уважаемого в России писателя по голове. Удары наносил пистолетом, расскажет после стражам порядка пострадавший. Попыток ограбить не предпринимал.

Андрей Де Торби является прямым потомком Александра Пушкина по материнской линии. Его род берет начало от семьи великого князя Михаила Михайловича, сообщает ФАН.

Сайт kp.ru рассказывал о другом потомке Пушкина, жизнь этого парня сложилась более удачно. В 25 лет Хью, после смерти отца, стал новым герцогом Вестминстерским и самым молодым миллиардером Великобритании. Мать парня широко известна еще и своими русскими корнями: Наталья и ее сын Хью – дальние потомки Александра Пушкина. История британских наследников великого русского поэта удивительна и весьма запутана. В их генеалогическом древе причудливо сплелись корни африканского предка Абрама Петровича Ганнибала, царского дома Романовых и британского королевского дома Виндзоров.

ИСТОЧНИК KP.RU