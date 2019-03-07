2019-03-07T19:03:36+03:00
Общество

В Китае женщина отказалась от сына из-за плохой оценки

12-летний мальчик получил на экзамене 81 балл из ста возможных, а мать ожидала не менее 95 баллов
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае женщина бросила сына из-за плохой оценки на экзаменеВ Китае женщина бросила сына из-за плохой оценки на экзаменеФото: REUTERS
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В Китае женщина оставила своего 12-летнего сына посреди улицы из-за того, что он получил плохую отметку на экзамене.

Как пишет газета Daily Mail, в одном из китайских городов жители заметили мальчика-подростка, которого мать оставила одного, а сама уехала на машине. Прохожие обратили внимание полицейских на ребенка, который сообщил, что мама отказалась от него из-за полученного им низкого балла. Стражи порядка связались с женщиной, которая подтвердила, что сын ей больше не нужен.

"Он мне больше не нужен. Делайте с ним, что хотите, можете меня даже осудить", - сказала горе-мамаша.

По ее словам, мальчик получил на экзамене 81 балл из ста возможных, тогда как она ожидала не менее 95 баллов. Из полицейского участка ребенка забрал его дядя. Издание не сообщает, что стало с бросившей сына матерью.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Москве женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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